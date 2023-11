Nederlander krijgt bijna vier jaar cel voor hasjsmokkel in Spanje

Connect on Linked in

De Nederlander (55) die begin oktober in een Spaanse enclave in Marokko werd gearresteerd met 40 kilo hasj in zijn auto heeft van de rechtbank in Ceuta drie jaar en acht maanden gevangenisstraf opgelegd gekregen. De man werd staande gehouden toen hij in de haven van Ceuta met zijn Renault Laguna de veerboot wilde nemen naar Algeciras, in Spanje.

Achterbumper

De Guardia Civil trof na inspectie van de Renault hasj aan in een dubbele bodem in de achterbumper, onder de achterbank en in de ventilatieopeningen onder het dashboard.

De man had aan de rechtbank verklaard dat hij de auto in Marokko voor reparatie naar een garage had gebracht, waar dan zonder zijn medeweten de drugs was verstopt. Hij was vanuit Nederland voor een vakantie naar Marokko gereisd om daar tien dagen te verblijven. Zijn auto zou zeven dagen in de werkplaats hebben gestaan.

De rechter geloofde dat verhaal niet. De man weigerde vragen te beantwoorden over de route van zijn reis door Marokko en wie hij daar had ontmoet.

Uitzetten

De man krijgt geen boete omdat het Openbaar Ministerie volgens de rechter in de aanklacht de waarde van de hasj onvoldoende aannemelijk had berekend.

Als de Nederlander twee derde van zijn straf heeft uitgezeten kan Spanje hem uitzetten. Op dat moment geldt een inreisverbod van zeven jaar voor Spanje.