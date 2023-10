Spanje: Nederlander gepakt met 50 kilo hasj in de auto

Connect on Linked in

In de Spaanse enclave in Marokko Ceuta is donderdag een 55-jarige Nederlander gearresteerd. Zijn auto werd in de haven doorzocht door de Guardia Civil en Douane. De auto bleek te zijn voorzien van een dubbele bodem met verborgen ruimtes die vol zaten met hasj.

De Douane kwam na wegen tot de conclusie dat de man 49,25 kilo hasj bij zich had. Hij was vanuit Marokko met de auto Ceuta ingereisd en wilde per boot overvaren naar Algeciras, aan de Spaanse zuidkust.

De Nederlander had geen reisgenoten bij zich in de auto.

In augustus werd in de haven van Ceuta hasj gevonden in de auto van twee gezinnen die vanuit Marokko naar Spanje wilde reizen.