‘Nederlander smokkelde gestolen luxewagens naar Dubai’

Connect on Linked in

In het Duitse Osnabrück is een groep verdachten opgepakt die dure en gestolen luxeauto’s naar Dubai verscheepte. Hoofdverdachte is een 66-jarige Nederlander. De auto’s werden in de Rotterdamse haven verscheept. In Groningen was er een loods waar tijdelijk auto’s werden geparkeerd, zo meldt de politie in Osnabrück.

AMG

De politie in de deelstaat Nedersaksen heeft sinds 2018 onderzoek gedaan naar de groep, in samenwerking met de Nederlandse politie en Europol. Het onderzoek was een uitvloeisel van onderzoek naar een reeks diefstallen van luxe auto’s in de regio. De politie stelt dat de bende verantwoordelijk is voor in ieder geval 32 diefstallen in verschillende Duitse deelstaten. De totale waarde van de voertuigen wordt geschat op 2,5 miljoen euro. Onder de voertuigen waren een Mercedes AMG GT R special edition (waarde ongeveer 230.000 euro), BMW X5 M50d (100.000 euro), een Porsche Carrera 4 GTS (130.000 euro), en een Mercedes S 560 E (110.000 euro).

Omgekat

Er zijn elf auto’s in beslag genomen. Behalve de garage in Groningen beschikte de groep over nog meer opslaglocaties. In de garages kregen de auto’s een behandeling waarna ze geschikt waren voor de verkoop. De uitvoer ging op basis van vervalste documenten. De identificatienummers op de voertuigen werden omgekat.

Er zijn ook auto’s verkocht op beurzen in Duitsland en aan een verhuurbedrijf in Frankrijk.

De politie vindt dat de 66-jarige Nederlander een coördinerende functie had in het geheel. Ook een man die in Litouwen is gearresteerd was belangrijk in de organisatie, aldus de politie.

De Nederlander is opgepakt in het Groningse Ter Apelkanaal. Bij die aanhouding kwam de politie bij toeval een illegale sigarettenfabriek tegen, waar 1,5 miljoen sigaretten werden gevonden.