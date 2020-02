Nederlander vast in Spanje voor Nederlandse liquidaties

Print This Post

In de buurt van Alicante hebben agenten van de Spaanse Nationale Politie vier Nederlanders aangehouden, 105 kilo marihuana in beslaggenomen en een wietplantage met 550 planten. Daar lagen ook een vuurwapen en 20.000 euro aan cash. Een van de Nederlanders blijkt in Nederland te worden gezocht voor moord, aldus het Spaanse persbureau EFE.

(beeld uit archief)

Het onderzoek begon bij een cannabis-club in Alicante waar volgens de politie wiet werd verkocht die geleverd werd door de Nederlanders.

Toen de Spaanse politie in Nederland ging informeren naar de achtergronden van deze personen bleek dat één van hen in Nederland wordt verdacht van opdracht geven voor drie liquidaties in het criminele milieu. Hij zou lid zijn van een Nederlandse MC.

De verdachten zijn tussen de 44 en 56 jaar oud. Ze zijn in Spanje verdacht van drugshandel, lidmaatschap van een criminele organisatie, vuurwapenbezit en verduistering van elektriciteit.