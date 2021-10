Nederlanders met mortiergranaten opgepakt bij Spaans-Franse grens

Connect on Linked in

De Spaanse Guardia Civil heeft maandag bij een grensovergang naar Frankrijk twee Nederlanders opgepakt die een bestelbusje met oorlogswapens vervoerden. Op de AP-7 bij La Jonquera voerden de Spanjaarden een controle uit. De identiteit van Nederlanders van 55 en 56 jaar werd gecontroleerd en vervolgens stelde ze vast dat er wapens aan boord waren.

De twee reden in de richting van Frankrijk. Er zijn twee Panzerfaust-granaatwerpers in beslag genomen, een 50 mm-mortier, een grote verscheidenheid aan mortier-munitie, patronen van militair kaliber, granaten, een artillerievizier en verschillende gereedschappen die konden worden gebruikt om de mortiergranaten te herladen.

Er kwam een speciaal team van wapendeskundigen ter plaatse om de wapens veilig te stellen. De Nederlanders werden in voorlopige hechtenis gezet in een onderzoek van een onderzoeksrechter in Figueres.

In 2019 hield de Spaanse politie een Nederlands echtpaar aan bij La Jonquera dat met oorlogswapens op pad was. Er werden toen mortieren en machinegeweren in beslag genomen. Het stel verklaarde de wapens te hebben gekocht van een handelaar in Forallac (Catalonië). Dat waren wapens van ouder fabrikaat, onder meer uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog.