Nederlanders vast om aanslag in Antwerpen

Twee Nederlanders komen in Antwerpen voor de rechtbank omdat ze ervan worden verdacht vorige maand een aanslag met explosieven te hebben gepleegd in Deurne (B). Voor een aanslag later in mei in Berchem zit een Belg vast. Alledrie de verdachten zijn gevangen gezet door de onderzoeksrechter. Dat meldt het Openbaar Ministerie in Antwerpen.

Nederlandse nummerplaten

Op 13 mei 2022 zijn rond 22.27 vanuit een voorbijrijdende auto twee explosieven naar de gevel van een woning in de De Gilmanstraat in Deurne gegooid. Via camerabeelden en getuigenissen kreeg de politie een auto met Nederlandse nummerplaten in beeld. Door een samenwerking van de Belgische en Nederlandse politie zijn na een achtervolging tot in Nederland twee mannen gearresteerd.

Deze Nederlanders, van 19 en 21 jaar, zijn inmiddels overgeleverd aan België. De onderzoeksrechter heeft hen gisteren aangehouden voor ‘beschadiging of vernieling van roerende goederen bij nacht, inbreuken op de springstofwetgeving en deelname aan een criminele organisatie’.

Berchem

In de nacht van 24 mei 2022 werden rond 02.52 schoten afgevuurd op de gevel van twee panden aan Baron De Catersstraat in Berchem. Het onderzoek leidde ook daar naar een auto. De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen kon een 25-jarige man in Vorst arresteren. Afgelopen weekend werd hij onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

Volgens het Antwerpse parket werken nu twee onderzoeksrechters samen aan het onderzoek naar de aanslagen in Deurne en Berchem. Een van deze onderzoeksrechters is de afgelopen nacht ook ter plaatse geweest in Borgerhout en Merksem, waar aanslagen met zwaar vuurwerk zijn gepleegd.

Onderzocht wordt welke verbanden er bestaan tussen de verschillende aanslagen, die naar alle waarschijnlijkheid te maken hebben met een conflict of conflicten in het drugsmilieu.