Nederlandse drugshandelaar komt om het leven in Colombia

In Colombia is een Nederlandse drugshandelaar om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Het gaat om Ruchen Ernest Damon die in het criminele milieu bekend stond als “Chito”. Zijn auto raakte in de nacht van vrijdag op zaterdag van de weg in de buurt van Santo Tomás, iets ten zuiden van de havenstad Baranquilla aan de noordkust van Colombia.

Nederlands paspoort

Volgens lokale media had het slachtoffer mogelijk te veel gedronken.

Damon is half Antilliaans en half Colombiaans, maar woonde een deel van zijn leven in Rotterdam, en had een Nederlands paspoort.

Hij is in Nederland niet erg bekend, maar had met zijn groep met name in Colombia en in andere Latijns-Amerikaanse landen goede contacten in de cocaïnehandel.

Piet Costa

Volgens bronnen in het criminele milieu werkte zijn groep samen met de voor grootschalige cocaïnesmokkel veroordeelde Roger “Piet Costa” P. die momenteel een lange straf uitzit. Hij zou bij verschillende grote transporten naar Rotterdam en Antwerpen hebben geholpen.

De politie denkt dat Damon een van de personen was met wie Roger P. in apps van EncroChat communiceerde over cocaïnetransporten. In 2020 kon de recherche enige maanden lang de chats van Encro-gebruikers meelezen.