‘Nederlandse man en vrouw opgepakt in verband met dood Belgisch meisje’

Een Nederlandse man en vrouw zijn opgepakt in verband met het doodschieten van een Belgisch meisje vorig jaar. Ze werd waarschijnlijk het slachtoffer van een conflict om drugs.

Beeld: de elfjarige Firdaous uit Antwerpen werd waarschijnlijk slachtoffer van geweld in het drugsmilieu

Beschoten

De politie pakte een Nederlandse man van 31, en een vrouw van 24 op als verdachten in de geruchtmakende moordzaak. Dit meldt het AD woensdag.

De elf-jarige Firdaous kwam vorig jaar om het leven, toen de ruimte waarin zij zat te eten werd beschoten met een Kalasjnikov-geweer. Het ging om een garage die was ingericht als leefruimte.

Onschuldig

Enkele mannelijke familieleden van Firdaous, zoals haar oom Othman El B., zijn volgens de Antwerpse burgemeester Bart de Wever bekenden uit het Antwerpse drugsmilieu, schrijft het AD. De Wever liet eerder weten dat met de dood van Firdaous was gebeurd waar hij voor vreesde. Een onschuldig slachtoffer van de drugsoorlog, in dit geval een kind.

Invallen

Op verzoek van het Belgische onderzoeksteam deed de politie dinsdagavond en woensdagochtend invallen in huizen in Amsterdam, Rotterdam en Breda. Daarbij werden de man en vrouw opgepakt. België heeft gevraagd of Nederland hen wil overleveren.

De Belgische politie had al een vermoeden van een Nederlandse link. Bewakingsbeelden van rondom het schietincident werden in februari getoond in tv-programma Opsporing Verzocht. Daarop kwamen elf tips binnen.

De politie in België hield eind februari al twee verdachten aan in deze zaak.