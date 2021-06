‘Nederlandse nep-profvoetballer oplichter in Colombia’

Connect on Linked in

In de Noord-Colombiaanse havenstad Cartagena zou de Nederlandse nep-profvoetballer Bernio Verhagen reisbureaus hebben opgelicht. Eigenaren van die reisagentschappen deelden hun ervaringen met Colombiaanse media. Verhagen haalde eerder het nieuws als ‘spookvoetballer’. Profclubs van de tweede garnituur contracteerden hem omdat ze dachten dat hij profvoetballer was maar Verhagen bleek slechts amateurniveau te hebben. Verhagen bekende de fraude.

In de kustplaats Cartagena, een stad met een rijke historie, en in de omgeving van de schilderachtige Rosario Eilanden, was Verhagen neergestreken. Hij stelde zich in contact met plaatselijke reisagenten die voor commissie tickets, een verblijf of bijvoorbeeld een zeiljacht kunnen regelen.

Reisagenten zeggen dat Verhagen van alles bestelde. Tickets en huur voor zeiljachten werden voorgeschoten door de reisagenten maar die zagen Verhagen noch hun geld ooit terug. De schade zou in de duizenden euros bedragen.

Verhagen is kort vastgezet door de plaatselijke politie maar later weer op vrije voeten gesteld. De gedupeerden zeggen nu gedetailleerde aangiften bij de politie op tafel te zullen gaan leggen

In 2019 is Verhagen voor een rechtbank in Denemarken veroordeeld tot een celstraf van 1 jaar en 3 maanden voor fraude. Hij vervalste contracten en e-mails die hij verstuurde uit naam van een zaakwaarnemerskantoor naar profclubs in onder meer Zuid-Afrika, Denemarken en Chili. Hij werd vrijgesproken van een aanklacht van verkrachting.