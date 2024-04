Monsterproces tegen Nederlandse plofkrakers in Duitse sporthal

Connect on Linked in

Volgende week begint in Duitsland opnieuw een proces tegen Nederlandse plofkrakers. Het is ditmaal een monsterproces waarvoor 90 dagen zijn uitgetrokken. Plaats van handeling: een sporthal op het terrein van het opleidingsinstituut van de Duitse politie in Bamberg, een stadje in de deelstaat Beieren.

Negentig plofkraken

De groep verdachten wordt verantwoordelijk gehouden voor zo’n negentig plofkraken, waarbij ongeveer zeven miljoen euro is buitgemaakt.

Een van de kraken was in het dorpje Mayen waar in september 2022 bijna 115.000 euro werd buitgemaakt en voor 200.000 euro schade aangericht. Ook zou de groep voor tonnen schade hebben veroorzaakt met een plofkraak in Arnsberg in april 2022.

Maatregelen

De Nederlandse denkt dat de reden dat plofkrakers vooral in Duitsland toeslaan een logisch gevolg is van gezamenlijke maatregelen door de banken in ons land. De kans op een succesvolle plofkraak is hier zo goed als nihil is. Bankbiljetten worden op het moment van een plofkraak verlijmd en worden onbruikbaar.

In Duitsland is men nog niet zo ver. Bovendien gebruiken Duitsers relatief veel vaker cash dan Nederlanders. Daardoor is de behoefte aan geldautomaten ook in afgelegen dorpjes groot.

Daling

In totaal zijn vorig jaar 137 Nederlanders aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij plofkraken. Het aantal plofkraken nam in 2023 voor het eerst in jaren af: van 442 in recordjaar 2022 tot 367 vorig jaar. En die daling lijkt door te zetten. In het eerste kwartaal van dit jaar waren er 56 plofkraken, 64 minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Dat komt volgens de politie door de verbeterde samenwerking tussen Duitse en Nederlandse politie.

Het enige dat echt helpt, is volgens de Nederlandse politie het onbruikbaar maken van de buit, bijvoorbeeld door verlijming. ‘In gesprekken met banken en autoriteiten in Duitsland dringen we daar voortdurend op aan’, aldus een woordvoerder van de Nationale Politie.

De afgelopen weken waren er ook al andere processen tegen Nederlandse plofkrakers in Duitsland.

