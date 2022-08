Nederlandse plofkrakers vast na achtervolging in Duitsland, één minderjarig

Connect on Linked in

Twee Nederlanders blijken maandagmorgen vroeg te zijn gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een plofkraak in Oberhausen, een stad niet ver over de grens bij Arnhem. Maandagnacht meldden bewoners in de buurt van Luise-Albertz-Platz in Oberhausen volgens de politie een harde knal. De politie stelde vast dat twee geldautomaten in een winkelcentrum waren opgeblazen.

Scooters

Getuigen zeiden dat ze de daders op scooters hadden zien vluchten. Verschillende politiekorpsen startten een zoektocht en er werd ook een helikopter ingezet. Mede dankzij de helikopter werden al snel de scooters gesignaleerd. Duitse media meldden dat twee verdachten zich hadden verstopt in een brugpijler niet ver van de plaats delict. Ze hadden een een tas bij zich met door verf besmeurde bankbiljetten.

Agenten namen de scooters en kleding en andere spullen in beslag die de daders kennelijk hadden gebruikt en achtergelaten.

17 jaar

De verdachten zijn 17 en 19 jaar. Woensdag zijn ze door de onderzoeksrechter in bewaring gezet. De politie zegt nu te onderzoeken of deze verdachten ook verantwoordelijk zijn voor andere plofkraken in Duitsland.

Volgens de Duitse politie zijn er in de eerste zes maanden van 2022 105 plofkraken geweest in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen. Dat is twee keer zoveel dan in dezelfde periode in 2021.

De laatste berichten over plofkraken in Duitsland:

Overvaller Duitse geldautomaten aangehouden in Marokko

Plofkrakers uit Utrecht na achtervolging opgepakt in Duitsland