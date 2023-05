Nederlandse politie helpt mee aan arrestatie voormalig Pink Panther-leider

Connect on Linked in

De Nederlandse politie heeft meegewerkt aan een internationale actie op de Balkan tegen een grote georganiseerde misdaadorganisatie. Een van de aangehouden personen was een voormalige leider van de ‘Pink Panthers’.

Nek omgedraaid

De Europese politieorganisatie Europol claimt dat met de invallen en aanhoudingen in deze zaak, afgelopen donderdag, de grootste drugsorganisatie in deze regio de nek is omgedraaid.

In totaal werden 23 verdachten aangehouden. Al eerder, in 2021, werden al zeven leden van de groep aangehouden in België. Twee personen waren al eens gearresteerd in verband met andere misdaden in Servië en Peru. Op 8 mei is er in Nederland een verdachte aangehouden. Drie van de opgepakte verdachten zouden leiders zijn van de organisatie.

Explosieven

Er werden 35 huiszoekingen gedaan. Er werden 15 luxe auto’s in beslag genomen, dure juwelen en horloges ter waarde van een geschatte twee miljoen euro, en bijna drie miljoen euro in contanten. De politie trof twee scherpschuttergeweren aan, drie automatische geweren, vuurwapens, geluiddempers, ontstekingsmechanismes, afstandbedieningen voor explosieven, pakken explosieven, en honderden stuks munitie.

De actie is het gevolg van de politie-hack in de versleutelde berichtenserver Sky ECC. De Nederlandse politie hielp mee om de Servische king pins van de organisatie te vinden. De organisatie zou achter de smokkel van duizenden kilo’s cocaïne zitten, vanuit Zuid-Amerika en West-Afrika, naar Europa. Daarvan zou 700 kilo herleid kunnen worden naar een inbeslagname in de Rotterdamse haven, 1,2 ton in Hasselt in België, en 5000 kilo op Aruba.

Pink Panthers

De bende stond in het criminele milieu bekend om het gebruik van geweld en betrokkenheid bij geruchtmakende overvallen. Een van de leiders was volgens Europol een voormalig aanvoerder van de criminele Pink Panther-groep. Zij zouden onder meer verantwoordelijk zijn voor de juwelenroof op de TEFAF-beurs in Limburg, in 2022.