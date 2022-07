‘Nederlandse schutter in Marbella bedreigde ambulancepersoneel’

Connect on Linked in

De vermeende Nederlands/Marokkaanse dader (foto) van de schietpartij in een nachtclub in Marbella is ontslagen uit het ziekenhuis. De 40-jarige man, die zwaargewond door steekwonden onder politiebewaking in het ziekenhuis lag, is gearresteerd maar moet nog worden geïdentificeerd. Hij wordt naar verwachting vandaag voorgeleid voor de rechtbank.

Vip-ruimte



De Spaanse politie heeft zondagnacht ook een tweede verdachte – een 26-jarige Nederlander – gearresteerd die met de schutter op het feest aanwezig was. De 40-jarige Nederlandse schutter opende zondagnacht het vuur in de vip-ruimte van nachtclub Opium Marbella nadat hij was neergestoken. Eerder werd gemeld dat de schutter 32 jaar zou zijn, maar El Confidencial schrijft dat hij 40 is.



Vijf gewonden



Bij de schietpartij vielen vijf gewonden, van wie twee ernstig. De schutter werd opgenomen in het ziekenhuis met steekwonden in het voorhoofd, nek, rug en oog.

Een 32-jarige Marokkaanse vrouw en een 32-jarige Ierse man liggen nog zwaargewond op de IC met schotwonden in de buik- en bekkenstreek en borst. De andere twee gewonden zijn een 18-jarige en een 36-jarige man. Ook zij hebben schotwonden, zij het niet ernstig.

Spoorloos



De Spaanse politie vermoedt dat de Nederlandse schutter, die oorspronkelijk uit het Marokkaanse Tétouan komt, uit zelfverdediging schoot toen hij met een mes werd aangevallen. Hij zou zijn belager niet geraakt hebben en in plaats daarvan omstanders hebben neergeschoten. De man die begon te steken vluchtte na de schietpartij en is sindsdien spoorloos. De Spaanse politie is bezig met een klopjacht op hem.

Vechtpartij

Over de aanleiding van de ruzie is nog weinig bekend. Volgens ooggetuigen ontstond er een vechtpartij tussen twee groepen in de vip-ruimte van de nachtclub, die ruzie maakten over een vrouw. De nog onbekende man haalde daarbij uit naar de Nederlander en werd vervolgens door beveiligers de club uitgegooid. Hij zou vervolgens zijn teruggekomen met een mes en de Nederlander meerdere malen hebben gestoken.

Ambulancepersoneel bedreigd

In de chaos die na de schietpartij ontstond, sloegen de twee Nederlanders op de vlucht en hielden een ambulance aan. Volgens Spaanse media bedreigden ze daarbij hulpverleners en dwongen ze dat ze hem naar het ziekenhuis zouden brengen. Daar werden de twee gearresteerd. Het vuurwapen is niet teruggevonden.