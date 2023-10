Neef Dino Soerel verdacht van cocaïne-import, xtc-smokkel en witwassen

Print This Post

Dianco S. (35), de neef van de tot levenslang veroordeelde crimineel Dino Soerel, staat dinsdag terecht voor de rechtbank in Amsterdam op verdenking van cocaïnehandel- en import, xtc-smokkel, wapenbezit en witwassen. Dat blijkt uit onderzoek van Crimesite.

Door Roel Janssen (beeld uit archief)



Dianco S. wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van voorbereidingshandelingen voor het importeren van cocaïne, in mei 2020 in Amsterdam. Ook zou hij zich volgens justitie hebben beziggehouden met de handel en het vervoer van o.a. 9 kilo cocaïne en partijen van 30 kilo en 10 kilo mdmda tussen juni 2020 en maart 2021 in Purmerend, Dordrecht en Amsterdam.

100.000 xtc-pillen

Daarnaast was hij volgens het OM betrokken bij voorbereidingshandelingen van de uitvoer in vereniging van 100.000 xtc-pillen in Amsterdam (op 11 november 2020), het witwassen van 220.500 euro in vereniging en het bezit van een pistool, dat bij hem op 10 juli 2023 werd aangetroffen.

Dianco S. was in 2012 verdachte in een onderzoek naar cocaïnehandel. Hij kwam een dag na zijn arrestatie op 9 mei 2012 weer op vrije voeten.

Dianco S. is de zoon van Orminda Soerel, de zus van Dino. Zij was medeverdachte in de afpersingszaak van Willem Holleeder rond de geliquideerde vastgoedman Willem Endstra, maar werd uiteindelijk vrijgesproken.

Mishandeling Lucas Boom

Panorama schreef eerder dat Dianco S. in april 2015 betrokken zou zijn geweest bij de mishandeling van de dat jaar geliquideerde crimineel Lucas Boom. Dat zou zijn gebeurd in grandcafé Palladium op het Leidseplein in Amsterdam. S. zou volgens bronnen behoren tot een groep rond vechtsporter Badr Hari.

Dianco’s oom Dino werd op 29 juni 2017 tot levenslang veroordeeld in het Passage-proces voor het ‘opzettelijk uitlokken’ van de moorden op Kees Houtman en Thomas van der Bijl, in 2005 en 2006.

Justitie en het gerechtshof gingen ervan uit dat hij in een “driemanschap” met Holleeder en Hillis de top van de criminele organisatie vormde die onderwereldmoorden liet plegen.