Randall D. opnieuw aangehouden voor liquidatie Lucas Boom

De 40-jarige Randall D. is in zijn cel aangehouden voor de moord op Lucas Boom. De beruchte D., die tal van geweldsmisdrijven op zijn naam heeft staan, werd ook in 2015 gearresteerd voor de moord op Boom maar toen door de rechtbank vrijgelaten. D. zit al in voorlopige hechtenis voor de vergismoord op Mohamed Bouchiki, de onschuldige stagiair die in januari 2018 in een buurthuis in Amsterdam werd doodgeschoten.

Automatische wapens

Lucas Boom werd op 9 juni 2015 in een woonwijk in Zaandam op klaarlichte dag door mannen met automatische wapens neergeschoten. Boom werd geraakt door meerdere kogels en overleed ter plaatse. De schietpartij vond plaats in de buurt van een basisschool. Tientallen leerlingen waren getuige van de liquidatie. De schutters vluchtten in een bestelbus die later brandend werd teruggevonden in Amsterdam-Noord.

Uitvoerder

Randall D. werd een klein half jaar na de geruchtmakende onderwereldmoord opgepakt, maar moest na drie maanden weer vrijgelaten worden wegens gebrek aan bewijs. Op grond van een verklaring die een anonieme getuige vorig jaar heeft afgelegd, is D. vandaag voor de tweede keer aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de liquidatie van Lucas Boom. Hij zou volgens het Openbaar Ministerie een van de uitvoerders zijn geweest. Justitie verwacht nog meer aanhoudingen te verrichten.

Vermoedelijke doelwit

De uit Amsterdam Zuid-Oost afkomstige Randall D. werd geboren op Curaçao. Daar werd hij in juni van dit jaar aangehouden voor de moord op de 17-jarige Mohamed Bouchiki en overgedragen aan Nederland. Hij zou een van de twee schutters zijn geweest in het buurthuis in de Amsterdamse wijk Wittenburg. Naast Bouchiki werd ook Gianni L., het vermoedelijke doelwit, geraakt. Hij raakte zwaargewond, maar overleefde uiteindelijk wel de moordaanslag.

“Noffel”

Randall D. kwam ook in het nieuws omdat hij via zijn beveiligde Blackberry communiceerde met Naoufal “Noffel” F., die inmiddels tot levenslang is veroordeeld. Ze spraken in hun berichten over het plannen van weer een nieuwe moord, die op Ali Motamed in Almere. De Iraniër werd uiteindelijk ook doodgeschoten, maar niet door Randall D. die toen al was opgepakt voor de moord op Lucas Boom.