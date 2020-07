Neef van El Chapo geliquideerd in Mexico

Connect on Linked in

In Mexico is woensdag een neef van Joaquín “El Chapo” Guzmán dood gevonden. Bewoners van het plaatsje El Ranchito in de deelstaat Sinaloa hoorden rond 19.15 op afstand geweerschoten en zagen twee auto’s wegrijden. De volgende ochtend werd het lichaam gevonden, bij een oude Toyota Carola. El Ranchito ligt dichtbij de stad Culiacán, de hoofdstad van de deelstaat Sinaloa, stamgrond van het gelijknamige drugskartel.

Korte broek

Het slachtoffer was alleen gekleed in een blauwe korte broek, zijn handen waren geboeid en hij was geblinddoekt. Onderzoek van de politie heeft uitgewezen dat er hij waarschijnlijk is doodgeschoten met een AR-15 aanvalsgeweer, afgaande op de hulzen die zijn aangetroffen.

Het slachtoffer werd geïdentificeerd als Enrique Romero “El Juanon” Guzmán Rocha, hij was een neef van El Chapo. Wat de rol van zijn nu vermoorde broer Enrique Romero was is onbekend. Er liep een arrestatiebevel van de rechtbank in Chicago tegen Guzmán Rocha in een drugshandel-proces. In juli 2019 was er in Sinaloa een mislukte moordaanslag op Enrique Guzmán Rocha.

Zijn broer Juan Guzmán Rocha, alias “Juancho”, werd in december 2011 geliquideerd. Deze Juancho was voor het Sinaloa-netwerk verantwoordelijk voor coketransporten die vanuit de stad Guadalajara naar de Verenigde Staten werden gestuurd.

Etentje

Getuige Lucero Guadalupe Sánchez, een ex-minnares van El Chapo zei op diens proces in New York dat ze had geconcludeerd dat Juancho was vermoord in opdracht van El Chapo.

Deze vrouw, die in Mexico ook wel spottend “Chapodiputada” (naar puta-hoer en diputada-afgevaardigde) is genoemd, beschreef in haar verklaringen een etentje met El Chapo. Terwijl ze aan het eten waren kwam het bericht kwam dat Juancho dood was. Chapo zou haar toen in reactie op ernstige toon hebben gezegd dat hij vanaf dat moment iedereen zou afmaken die hem verraadde, ook familie en vrienden.

Ook Dámaso López Núñez “El Licenciado“, ooit vertrouweling van El Chapo, verklaarde in het proces waar El Chapo tot levenslang werd veroordeeld dat Chapo de moord op Juancho had verordonneerd.