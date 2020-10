Negen en vier jaar cel voor ontvoering Insiya naar India

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De rechtbank in Amsterdam heeft maandag de 41-jarige Shehzad H. veroordeeld tot negen jaar celstraf voor het ontvoeren van zijn dochter Insiya naar India. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Zijn neef Imran S. (36) is tot vier jaar cel veroordeeld. Beide mannen zijn bij verstek veroordeeld. Ze zitten in India, dat weigert het tweetal uit te leveren.

Insiya werd in september 2016 op tweejarige leeftijd met geweld ontvoerd uit het huis van haar oma in Amsterdam-Oost en door haar vader vanuit Duitsland meegenomen naar India. Daar is het meisje nog steeds.

Voogdij

Het Openbaar Ministerie ziet Shehzad H. als de opdrachtgever van de ontvoering. De vader van het meisje bereidde deze samen met zijn neef Imran S. en zes andere verdachten nauwkeurig voor. Daarbij werd rekening gehouden met het gebruik van geweld. De datum van de ontvoering was bovendien zeer specifiek gekozen, één dag voor de zitting rondom de voogdij over Insiya.

Andere verdachten

De vader verstrekte aan de andere verdachten informatie uit eerdere observaties en financierde bovendien de hele operatie. De zes andere verdachten (waaronder twee voormalig politiemensen en een ex-marinier) werden in juli 2019 al veroordeeld van één tot vier jaar cel voor hun rol in de ontvoering. Vijf van hen zijn in hoger beroep gegaan. Die zaken moeten nog worden behandeld.

Schadevergoeding

De moeder van het kind probeert al jaren tevergeefs haar dochter terug te krijgen, die ze in 2018 voor het laatst kort heeft gesproken via Skype. Naast de veroordeling moeten de vader en neef in totaal circa 45.000 euro schadevergoeding betalen aan de moeder, oma, tante en aan Insiya zelf.

Het vonnis is hier te lezen.