Negen jaar cel douanier voor invoer 1,5 ton cocaïne in Rotterdamse haven

De rechtbank in Rotterdam heeft vrijdag de 39-jarige ex-douanier Hassan O. veroordeeld tot negen jaar cel. De Rotterdammer met Marokkaanse roots was betrokken bij de invoer van 1516 kilo cocaïne in de Rotterdamse haven. De eis van het OM was twaalf jaar cel. O. werd vrijgesproken van omkoping. Bij hem zijn geen grote sommen geld of luxegoederen gevonden.

Mango’s

Op 13 februari 2019 kwam een container met 1516 kilo cocaïne uit Brazilië aan in de Rotterdamse haven. De partij coke zat verstopt tussen een lading mango’s. Douanier Hassan O. verwerkte de container in de systemen als zijnde ‘gecontroleerde container zonder bijzonderheden’. Daardoor konden anderen de container met cocaïne ongehinderd ophalen.

Sleutelrol

O. zegt dat anderen zijn wachtwoorden hebben gebruikt, maar de rechter gelooft dat niet. Volgens de rechter had de ex-douanier een sleutelrol in de cocaïnehandel. ‘Hij werkte immers specifiek op de afdeling waar hij een container kon vrijgeven voordat controle op smokkelwaar plaatsvond. De rechtbank rekent het de verdachte zwaar aan dat hij op deze wijze van zijn functie met een vertrouwenspositie misbruik heeft gemaakt.’