Negen jaar cel voor fietser die in Bijlmer op groep schoot en peuter raakte

De rechtbank in Amsterdam heeft donderdag de 24-jarige Erik M. veroordeeld tot negen jaar cel voor onder meer een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost op 10 mei 2021 waarbij een peuter werd geraakt. Ook moet M. – die tijdens de schietpartij in proeftijd zat – 17.500 euro schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. De strafeis was ook negen jaar cel.

Druk

M. schoot op de bewuste avond rond 21.15 al fietsend vijf keer voor de ingang van metrostation Kraaiennest. Op dat moment was het daar druk en liepen mensen met kinderen op straat. M. schoot volgens een ooggetuige op de grond, op ongeveer twee meter afstand van een groep jonge mannen die zich op dat moment daar bevond. De onbekende gebleven mannen moesten volgens haar ‘dansen’ om de kogels te ontwijken. De schutter zou ruzie met de mannen hebben gehad. Waarover is onduidelijk.

Psychisch leed en litteken

Rechts achter de mannen stond een moeder met haar kinderen, waaronder haar tweejarige dochtertje, dat door één van de verdwaalde kogels in haar onderbeen werd geraakt. Het meisje liep naast psychisch leed een vleeswond op en een blijvend zichtbaar litteken. Ook haar moeder en haar zusje ondervinden nog dagelijks de nadelige psychische gevolgen van het gebeuren.

Camerabeelden

De schutter werd op diverse camerabeelden vastgelegd. Rond 21.08 kwam hij in beeld bij de T-splitsing van de Kromwijkdreef met de Karspeldreef. Daar gaat hij op een bankje zitten onder de metrobaan met zicht op het winkelcentrum. Na ongeveer vijf minuten stapt hij op zijn fiets en schiet even later in de grond vlakbij de groep mannen. Rond 21.16 verdwijnt hij uit beeld als hij de Kikkesteinhof inrijdt.

Zijn fiets werd na een TCI-tip en observaties aangetroffen in de kelderbox van zijn vriendin. Een week na de schietpartij, op 18 mei, werd Erik M. bij metrostation Kraaiennest opgepakt met een geladen vuurwapen.

Voorbedachte raad

Volgens de rechtbank handelde hij uit voorbedachte raad en is een celstraf van negen jaar cel op zijn plaats. De rechtbank vindt dat M. zich schuldig heeft gemaakt aan poging moord op zeven personen en poging doodslag op tenminste drie personen.

Proeftijd

Daarnaast houdt de rechtbank er in strafverzwarende zin rekening mee dat M. geen enkele verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn daden, dat het niet de eerste keer is dat hij voor wapenbezit en geweldsdelicten wordt veroordeeld en dat hij tijdens het begaan van deze feiten in een proeftijd liep voor onder meer verboden wapenbezit.