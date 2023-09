Negen jaar cel voor schietpartij waarbij Eindhovenaar dwarslaesie opliep

Connect on Linked in

De rechtbank in Den Bosch heeft maandag een 24-jarige man uit Veldhoven en een 27-jarige man uit Eindhoven veroordeeld tot 9 jaar cel voor een schietpartij in Eindhoven waarbij het slachtoffer een dwarslaesie opliep. Ook moeten de twee een schadevergoeding betalen van ruim 200.000 euro.

Eerder conflict



De Antiliaanse verdachten, schutter Johanny P. (24) en zijn vriend Brayend M. (27), kwamen eind oktober 2022 in een Eindhovens café een man – de latere getuige van het schietincident – tegen met wie M. al eerder een conflict had. Ook deze avond liepen de gemoederen hoog op. De getuige vertrok na de verhitte woordenwisseling naar huis en belde een vriend, het latere slachtoffer. Zij gingen vervolgens naar de woning van de vriendin van Brayend M. en trokken daar de deurbel van de muur. M. was nog in de stad.

Verhaal halen



Nadat de vriendin naar de Eindhovenaar had gebeld en vertelde wat er was gebeurd, gingen de verdachten naar de woning van de getuige aan het Titanpad om daar – naar eigen zeggen – verhaal te halen. Bij de voordeur ontstond opnieuw een confrontatie. Brayend M. trok een pistool en dreigde daarmee, het was uiteindelijk Johanny P. die met het pistool meerdere kogels afvuurde op het 32-jarige slachtoffer uit Eindhoven die ook aanwezig was. Hij werd drie keer in zijn rug en drie keer in zijn benen geraakt en liep een zogenaamde incomplete dwarslaesie op.

Geen noodweer



P. bekende dat hij had geschoten, maar zei dit uit noodweer gedaan te hebben. Hij zou hebben gezien dat het slachtoffer iets uit zijn broek haalde dat op een pistool leek en zei dat hij wist dat het slachtoffer over vuurwapens beschikte. De rechtbank gaat hier niet in mee. De politie was 8 minuten na het incident ter plekke en heeft de omgeving afgezocht maar geen pistool aangetroffen. Ook op de beschikbare camerabeelden is niets te zien of te horen waaruit blijkt dat het slachtoffer een vuurwapen bij zich had.

Daarbij werd het slachtoffer drie keer in zijn rug werd geraakt. Hij draaide dus weg van de verdachten en dat staat haaks op het verhaal van Johanny P. dat de 32-jarige Eindhovenaar van plan was om te schieten.

Geen onderscheid

Volgens de rechtbank hebben beide verdachten een wezenlijke bijdrage gehad aan de schietpartij en is er geen aanleiding om onderscheid te maken tussen de rollen van de verdachten. Ze krijgen ieder 9 jaar celstraf.

Rolstoel

De rechtbank heeft bij de strafmaat rekening gehouden met het feit dat het slachtoffer door het toedoen van de twee in een rolstoel zit en altijd afhankelijk zal zijn van een aangepaste woning, hulpmiddelen en begeleiding. Ook zijn werk als leerling-stukadoor kan hij niet meer doen. Zijn leven en dat van familie en vrienden zal volgens de rechter nooit meer hetzelfde zijn.

Naast een celstraf moeten de verdachten samen een schadevergoeding betalen van in totaal ruim 200.000 euro.