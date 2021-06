‘Nep-profvoetballer aangehouden in Colombia’

Connect on Linked in

De Nederlandse nep-profvoetballer Bernio Verhagen is in Colombia gearresteerd. Colombiaanse media schrijven dat hij is aangehouden in de kustplaats Santa Marta, niet ver van Cartagena waar een aantal reisagenten aangifte tegen hem hadden gedaan omdat hij hen geld afhandig zou hebben gemaakt.

Dure levensstijl

Verhagen zou zich in Santa Marta, en ook in de grote havenstad Barranquilla, hebben voorgedaan als profvoetballer en zich een dure levensstijl hebben aangemeten maar daarvoor niet hebben betaald. Zo zou hij voor een appartement nog duizenden euro’s moeten betalen, en verder een zou hij nog een stel onbetaalde hotel- en restaurantrekeningen hebben liggen. Ook huurde hij in Santa Marta net als in Cartagena een plezierjacht.

Hij zou digitale overschrijvingen op zijn mobiel hebben vervalst. Prostituees zouden echter uiteindelijk van hem cash hebben geëist en een groepje van vier vrouwen zou hem aan de politie hebben overgeleverd.

Eerder was hij in Cartagena kort vastgezet maar weer op vrije voeten gesteld.

Eten

Ondertussen is in Colombia gebleken dat Verhagen op verzoek van de Nederlandse justitie internationaal gesignaleerd staat. Op grond van welke feiten is overigens niet gemeld.

In zijn detentie in Santa Marta werd hij bijgestaan door plaatselijke advocaten maar die weigerden eten voor hem te kopen. Ambtenaren van de migratiedienst in Santa Marta zouden vervolgens voeding voor hem hebben aangeschaft.

Verhagen is eerder in Denemarken veroordeeld omdat hij fraude had gepleegd met documenten waaruit zijn carrière als profvoetballer zou moeten blijken. Hij werd daadwerkelijk gecontracteerd door drie verschillende clubs.