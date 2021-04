Netwerkmeting bij Weski na tweet over Taghi van Peter R. de Vries

Connect on Linked in

In de zoektocht naar Ridouan Taghi heeft de recherche op een dag in mei 2019 alle telefoonverkeer van alle mensen die in de straat waren van het kantoor van zijn advocaat Inez Weski laten analyseren. Dat was naar aanleiding van een tweet van Peter R. de Vries. De Vries maakte op 14 mei 2019 wereldkundig door justitie te zijn gewaarschuwd voor een doodsbedreiging van Taghi.

Door @Wim van de Pol

Het verslag over de speurtocht naar de verblijfplaats van Ridouan Taghi geeft een inkijkje in de methodes waar de recherche over kan beschikken, als zij dat noodzakelijk acht. Het maakt zonneklaar dat privacygevoelige data van willekeurige burgers zonder meer bij de politie terecht kunnen komen, zonder dat die burger daar erg in heeft, terwijl dat in strijd is met de privacywetgeving.

Het onderzoeksdossier over de opsporingsmethoden tegen Ridouan Taghi kwam vrijdag ter sprake tijdens de zitting van het Marengo-proces waar in totaal 17 verdachten terechtstaan voor een serie onderwereldmoorden.

Dodenlijst

Peter R. de Vries stuurde op 14 mei 2019 het bericht de wereld in dat hem door het Openbaar Ministerie was gemeld dat hij op een dodenlijst van Ridouan Taghi zou staan:

Justitie en politie hebben mij medegedeeld dat ik op de dodenlijst van de voortvluchtige Ridouan Taghi sta en dat hij opdracht heeft gegeven om mij te liquideren. Vanwege kritische uitspraken over hem. Iedereen die wat wil proberen is bij deze gewaarschuwd… #stukmaken pic.twitter.com/aBM4SrIhx7 — Peter R. de Vries (@PeterRdeV) May 14, 2019

In 2019 was er een grote klopjacht gaande op Taghi. Sinds lang voor die dag werd al de telefoon van een hele waslijst van contacten en mogelijke contacten van Taghi getapt. Ook waren er door de politie bakens onder auto’s van mensen geplaatst en waren er heimelijk microfoons bij bepaalde mensen in de auto gemonteerd.

Eén van deze mensen bleek op de dag van de tweet op bezoek te gaan bij de advocaat van Taghi, op een kantoor aan de Westersingel te Rotterdam.

Baken onder de auto

Advocaat Weski zei vrijdag op de zitting van het Marengo-proces dat er diezelfde dag tapgesprekken zijn opgenomen van deze persoon met meerdere anderen, waarin gesproken werd over de tweet van De Vries. De getapte persoon sprak volgens Weski zijn verbazing uit over het bericht. De Vries zou namelijk helemaal nooit iets negatief over Taghi hebben geschreven of gezegd.

De recherche hield ondertussen die 14de mei 2019 alles scherp in de gaten.

Middels een baken onder de auto stelden rechercheurs vast dat de getapte persoon tussen 12.07 en 13.56 parkeerde langs de Westersingel in Rotterdam. Van een fysieke observatie wordt geen melding gemaakt. Maar de recherche gaat er volgens de stukken van uit dat de persoon in die tijd bij Weski op kantoor is.

Netwerkmeting

Naderhand kon advocaat Weski in de stukken nalezen dat de recherche alle gsm-telefonie heeft geregistreerd van alle mensen die op die dag tussen 10.00 en 14.30 via een gsm-basisstation(s) op de Westersingel verliep. Dat wil zeggen: de gegevens over alle inkomende en uitgaande gesprekken van mensen die op of in de buurt van de Westersingel waren. Dat gaat ook over de gsm-communicatie met deze basisstations en hun telefoons als die niet aan het bellen waren, en alleen contact hadden met het netwerk. Onder die gegevens zijn onder meer hun simkaart-nummer, IMEI-nummer van hun mobiele telefoon, hun lokatie en hun provider.

Het oogmerk was, zo noteert de recherche in het dossier, de verwachting dat de gevolgde persoon op het kantoor van Weski zou gaan bellen of appen met de voortvluchtige Ridouan Taghi. De verwachting was dat hij dat zou doen met een toestel waarop de encryptiesoftware van Sky-ECC was geïnstalleerd. De recherche kon zo’n contact met Taghi echter niet vaststellen.

Vijf Sky-telefoons

De netwerkmeting in de omgeving van de Westersingel in Rotterdam leverde niets over Taghi op, zo heeft het Openbaar Ministerie inmiddels laten weten. Er bleken die dag wel vijf Sky-telefoons in dat gebied actief geweest te zijn.

Van deze toestellen heeft de politie vervolgens tot een jaar terug alle verkeersgegevens opgevraagd. Die gegevens zijn allemaal bij de politie terechtgekomen terwijl de gebruikers geen voorwerp waren van een strafrechtelijk onderzoek.

Sterker: de telefoon- en verkeersgegevens van álle voorbijgangers die op die dinsdag de Westersingel passeerden zijn bij de politie terechtgekomen.

Wat er verder met die gegevens is gebeurd is onbekend. Ze zijn wel door de politie vastgelegd. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, en het Europese Hof van Justitie, hebben in een aantal uitspraken gesteld dat dit soort verkeersgegevens persoonsgegevens zijn waar politie niet, en ook niet een officier van justitie, zomaar beslag op kan leggen.

Anders dan in andere onderzoeken heeft het Openbaar Ministerie in het geval van de zaak tegen Taghi het dossier over de bijzondere opsporingsbevoegdheden niet digitaal aangeleverd. Advocaat Weski heeft op een politiebureau de stukken kunnen inzien. Er is ook nog een geheim dossier over opsporingsmiddelen. De rechter-commissaris heeft ruim 2.000 pagina’s aan ingezette onderzoekstechnieken onthouden. Die zullen misschien wel nooit openbaar worden in verband met de gevoeligheid van de materie, schreef de rechter-commissaris.