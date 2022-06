‘Niet schuldig aan liquidatie, wel aan voorbereidingshandelingen’

Connect on Linked in

De Rotterdamse rechtbank veroordeelt Amsterdammers Redouan O. (36) en Sungur C. (33) niet voor de liquidatie van Cevat Bozdag (58), die in 2020 tijdens een wandeling met zijn vrouw en zijn hond in Rotterdam werd doodgeschoten. Volgens het Algemeen Dagblad ziet de rechtbank onvoldoende bewijs daarvoor. De twee zijn wel schuldig aan ‘zorgvuldig voorbereiden van een moord in opdracht’. Ze krijgen ieder achttien jaar cel.

Uit het dossier valt op te maken dat de verdachten verkenningen deden, een vluchtauto klaar zetten, en ook telefonisch overleg met elkaar en anderen hadden.

Maar de rechtbank vindt niet dat het duidelijk is dat het de twee mannen waren die in de avond van vrijdag 5 juni 2020 in een auto achter Bozdag en zijn vrouw aanreden om hem met een automatisch wapen onder vuur te nemen.

Het Openbaar Ministerie had tegen de twee 22 jaar cel geëist voor moord.