Justitie eist 22 jaar tegen verdachten Rotterdamse liquidatie

Connect on Linked in

De Rotterdammer Cevat Bozdag (58) werd in juni 2020 met 25 kogels uit een Kalasjnikov geliquideerd in Rotterdam-Prinsenland tijdens het uitlaten van zijn hond, onder de ogen van zijn vrouw. De opdrachtgevers zijn niet gepakt maar twee verdachten van uitvoering van de moord staan inmiddels voor de Rotterdamse rechtbank: Sungar Ç. (33) en Redouan O. (36). De twee doen er het zwijgen toe, zo schrijft het Algemeen Dagblad. De strafeis tegen de twee is 22 jaar.

Toyota

De daders zaten volgens de politie in een geparkeerde Toyota die achter het wandelende stel aanreed. In september 2020 zijn de verdachten gearresteerd.

Op één van de aangetroffen hulzen is een dna-spoor aangetroffen, dat wijst naar Amsterdammer Redouan O.. Sungur Ç., ook een Amsterdammer, is verdacht omdat zijn telefoon contact maakte met een gsm-mast in de buurt van de plaats van de moord. Met een auto die door C. is gehuurd is in de dagen voor de moord verschillende keren van het adres van O. in Amsterdam naar Rotterdam gereden. Ook was die auto geweest in de straat waar het slachtoffer woonde. Justitie stelt dat de twee verdachten hun daad zorgvuldig hebben voorbereid.

Rugzak

In de uitgebrand gevonden Toyota is een Kalasjnikov gevonden en ook de resten van een rugzak van sportschoolketen Basic-Fit. Op camerabeelden in de kelder van de flat van O. is Ç. met precies zo’n rugzak geregistreerd.

Camera’s bij de flat van O., en onder andere op de plek waar de Toyota in brand ging, hebben de verdachten, volgens justitie, in de periode van de moord op meerdere momenten vastgelegd. In de kelder bij O. is na de moord van kleding gewisseld en in een vuilniszak gedumpt.

Turkije

Het AD schrijft dat justitie denkt dat Bozdag is vermoord over een geschil over een flinke partij cocaïne. Bronnen hebben aan Crimesite gezegd dat Bozdag is vermoord in opdracht van een groep vooraanstaande criminelen in Turkije. Eén van hen zou in de zomer van 2020 zelf zijn vermoord in Turkije.

De officier van justitie heeft voor de Rotterdamse rechtbank tegen beide verdachten 22 jaar gevangenisstraf geëist voor moord.