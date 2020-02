Verdachte Zwolse liquidatiepoging op vrije voeten’

Connect on Linked in

De Zwollenaar Merdan I. (19) die half januari werd opgepakt voor betrokkenheid bij een liquidatiepoging in Zwolle-Stadshagen is op vrije voeten gesteld door de officier van justitie omdat er te weinig bewijs zou zijn om hem langer vast te houden, aldus RTV Oost.

In Zwolle speelt een conflict tussen verschillende groepen in de onderwereld. Drugscrimineel Idris M. werd afgelopen najaar beschoten met kogels uit een automatisch wapen. Merdan I. heeft verklaard dat Idris M. zelf een moordopdracht zou hebben gegeven om een zekere om Emin uit te schakelen. Onder diens auto zat al een peilbaken en Merdan I. was 5.000 euro beloofd voor de aanslag.

“De Lange” I. zou zelf naar de politie zijn gestapt met informatie over de moordpoging in Stadshagen.

Het lijkt erop dat een moordpoging in 2016 de eerste aaslag is geweest. Toen zijn op de Wijheseweg vanuit een rijdende auto twee Turkse broers in een busje onder vuur genomen. Voor die aanslag zitten broers Idris en Abas M. nu in voorlopige hechtenis. Ze worden nu ook verdacht van het verstrekken van de moordopdracht op Emin.

Beelden van de aanslag in 2016: