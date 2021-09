Nieuwe arrestatie in onderzoek bedreiging en vergisontvoering

Connect on Linked in

In het onderzoek naar de ontvoering in Hoofddorp en naar geweldsincidenten in Zwijndrecht, Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht heeft de politie donderdagmiddag opnieuw een aanhouding verricht: een 24-jarige man uit Amsterdam.

Hij werd rond 16.00 gearresteerd op het Delflandplein in Amsterdam. Hij wordt er van verdacht betrokken te zijn geweest bij de explosie op De Boezem in Alblasserwaard en het plaatsen van een explosief op de Merelstraat in Alblasserdam. Zijn auto is in beslag genomen en zijn woning is doorzocht.

Deze week werd een 43-jarige vrouw opgepakt. De politie verdenkt haar ervan betrokken te zijn bij het verspreiden van dreigbrieven.

De bedreigingen hebben te maken met de vergistontvoering in Hoofddorp van vorige maand. De man die eigenlijk ontvoerd had moeten worden woonde in de door een explosie getroffen woning in Alblasserdam. Hij zou ook te maken hebben met bijna twee ton cocaïne, die afgelopen zomer in Antwerpen is gepakt door de plaatselijke douane.

