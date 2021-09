Aanhouding vrouw in onderzoek bedreiging en vergisontvoering

Connect on Linked in

In het onderzoek naar de geweldsincidenten in Zwijndrecht, Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht heeft de politie een 43-jarige vrouw uit Rotterdam aangehouden. De vrouw zou volgens de politie mogelijk een rol hebben gespeeld bij het bezorgen van dreigbrieven op verschillende adressen. In Alblasserdam zijn de woning en een bedrijf van een man die betrokken zou zijn bij cocaïnehandel door een explosief en een brandstichting getroffen.

Eerder werd in Hoofddorp een man ontvoerd en weer vrijgelaten.

De man uit Alblasserdam zou het eigenlijke doelwit zijn geweest. Volgens het Openbaar Ministerie staat de zaak in verband met de inbeslagname in Antwerpen van bijna twee ton cocaïne. Voor de ontvoering zit een groepje mannen vast maar de politie zoekt nog naar meer daders. En ook naar meer betrokkenen bij de bedreigingen en geweldsdelicten.

In Zwijndrecht is in de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 augustus 2021 brand gesticht bij een bedrijfspand aan de Kreekweg. De brand werd om 03.30 ontdekt. Er was even eerder een auto opzettelijk tegen de gevel gereden, zodat er brand zou ontstaan. Meteen erna reed een andere auto weg.

In de nacht van vrijdag 27 op zaterdag 28 augustus 2021 ontplofte rond 01.30 een explosief aan de Boezem in Alblasserdam. Niet lang daarna werd een explosief ontdekt aan de Merelstraat. Op camerabeelden is te zien dat er een donkerkleurige auto wegrijdt.

Een nacht later is in Alblasserdam brand gesticht bij een bedrijf aan de Edisonweg. Die brand werd om 03.30 ontdekt.

Zaterdag 28 augustus werd een kogelgat ontdekt in een woning aan de Tromplaan in Hendrik-Ido-Ambacht. In de buurt van dat huis werd later een vuurwapen aangetroffen.