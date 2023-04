Nieuwe arrestatie voor reeks aanslagen in Rotterdam

Print This Post

De politie heeft zondagmiddag een 26-jarige Amsterdammer aangehouden in het onderzoek naar de recente explosies en beschietingen op de Van Speykstraat en Crooswijkseweg in Rotterdam. Eerder werden al drie aanhoudingen verricht, onder wie twee minderjarigen.

In een week tijd was de van Speykstraat toneel van een explosie, een beschieting op een gevel en een verijdelde explosie. Op de Crooswijkseweg was het maar liefst vier keer raak.

Minderjarigen

Eerder werden al drie aanhoudingen verricht, onder wie twee minderjarigen van 14 en 15. Wat de rol is van de zondag aangehouden Amsterdammer en bij welke incidenten op de Van Speykstraat en Crooswijkseweg hij betrokken is, wordt door de politie onderzocht.

Zaterdagnacht was het weer raak op de Crooswijkseweg toen bij een toko een explosief afging. Het was de vierde keer in zes dagen tijd dat er een explosie plaatsvond op de Crooswijkseweg.