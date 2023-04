Rotterdam: aanslag voorkomen en nieuwe ontploffing

Connect on Linked in

In Rotterdam is volgens de politie op de Crooswijkseweg zaterdagochtend een brand of explosie voorkomen doordat iemand een melding maakte van het plaatsen van een fles met een vloeistof. In die straat in Rotterdam-West waren de afgelopen week verschillende ontploffingen. Op de Strevelsweg in Rotterdam-Zuid ging een uur na deze melding een explosief af.

Twee mannen

Een alerte getuige meldde in de nacht van vrijdag op zaterdag een verdachte situatie bij het alarmnummer. Hij zag rond 03.00 twee mannen die zich verdacht ophielden bij een winkelpand. Ook rook de melder een bepaald luchtje. De politie vermoedt dat de fles was bedoeld als een brandbommetje. De fles is veilig gesteld voor onderzoek door de Forensische Opsporing. Naast sporenonderzoek, doet de politie buurtonderzoek en zullen beschikbare camerabeelden worden bekeken.

Strevelsweg

Rond 04.00 uur schrokken bewoners in de buurt van de Strevelsweg van harde knallen. Er bleek een explosief af te zijn gegaan bij een winkelpand. Er volgde een korte brand. Er raakte niemand gewond. Na de explosie gingen twee mannen op een scooter er vandoor. De bestuurder droeg grijze schoenen en was donker gekleed. De man achterop de scooter had een tenger postuur, was in het zwart gekleed en droeg een wit ondershirt. Beiden droegen een witte helm.

48 ontploffingen

In de nacht van woensdag op donderdag zijn jongens van 14 en 15 jaar opgepakt omdat ze bezig waren een brandbom te plaatsen bij een pand aan de Van Speykstraat.

In de nacht van maandag op dinsdag waren er ontploffingen bij portiekflats aan de Crooswijkseweg en de Van Speykstraat. Vorige weekend was er ook al een ontploffing bij een ander pand op de Crooswijkseweg.

Volgens het Algemeen Dagblad waren er tot nu toe in 2023 48 ontploffingen bij panden in Rotterdam. In heel 2022 waren er 49.