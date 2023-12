Nieuwe bom tegen Vlaardingse loodgieter

Connect on Linked in

De opdrachtgever voor de aanslagen tegen een Vlaardingse loodgieter weet niet van ophouden: in de nacht van dinsdag op woensdag was er een ontploffing met een zelfgemaakt vuurwerkexplosief in Vlaardingen. Het gebeurde pal onder een politiecamera op de Wilhelminastraat in de Oostwijk.

(Beeld JBMedia)

Woning

Het doelwit was een garage van ‘Loodgietersbedrijf Vlaardingen’. Een naastgelegen woning raakte ook beschadigd door de explosie.

Het is de zevende aanslag tegen bezittingen van deze loodgieter. Eerder werden woon- en bedrijfspanden en grote pick-up trucks getroffen.

Sinterklaas

De bedreigde loodgieter is in Vlaardingen een bekend figuur. Hij treedt ook op als sponsor van evenementen zoals de Sinterklaas-optocht.

Ook dinsdagnacht was er een explosie. Er is daarna in Rotterdam-Zuid een verdachte opgepakt voor die aanslag.