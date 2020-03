Nieuwe drugstunnel bij San Diego ontdekt

Connect on Linked in

De zogenoemde San Diego Tunnel Task Force blijkt eerder deze maand een tunnel onder de grens tussen de Verenigde Staten en Mexico te hebben ontdekt. Dat is gebeurd op 19 maart op een bedrijventerrein in Otay Mesa in de VS. In de tunnel is 650 kilo cocaïne, 43 kilo crystal meth, 8,5 kilo heroïne, ene kilo fentanyl en 1,5 ton marihuana gevonden, aldus de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA).

Wagonnetjes

Het onderzoek begon met de verdenking dat er een tunnel zou zijn in een loods in Otay Mesa. Maar de ingang van de tunnel in Mexico werd het eerst gevonden. De tunnel was ruim 700 meter lang, liep op ongeveer 10 meter diep onder de grond en was gemiddeld bijna een meter breed. De muren waren versterkt, er was verlichting en ventilatie, en rails om wagonnetjes met lading te kunnen vervoeren.

Doordat de grens tussen de VS en Mexico door de coronacrisis nu deels is gesloten en er veel minder vrachtverkeer plaatsvindt wordt het strategisch belang van tunnels voor drugssmokkel groter.

In januari werd ook een tunnel naar Otay Mesa ontdekt, die twee keer zo lang was.

Kat en muis

Het opsporen van dit soort tunnels is een kat en muisspel. Doordat elders langs de grens de bodem niet erg geschikt is voor het graven van tunnels worden dergelijke tunnels in opdracht van drugskartels steeds aangelegd tussen een bepaald bedrijventerrein langs het vliegveld van Tijuana in Mexico naar een bedrijventerrein in Otay Mesa.

De tunnel-taskforce is een samenwerkingsverband van verschillende federale opsporingsdiensten in de VS dat zich speciaal op het ontdekken van dat soort tunnels in dat kleine gebied richt.