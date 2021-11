Nieuwe verdachte in moordzaak Sven Prins zit in Turkije

Connect on Linked in

Een nieuwe verdachte in de Brunssumse moordzaak van Sven Prins is in september naar Turkije vertrokken. Het gaat volgens omroep L1 om Hassan “Orhan” K. (50). Deze Belgische Turk nam de benen toen zijn naam werd genoemd tijdens het hoger beroep in de zaak.

Forse celstraffen

Sven Prins werd op 25 september 2015 na een achtervolging tussen twee auto’s in Brunssum doodgeschoten. Zijn medepassagier Nicky W. wist te ontkomen. Een jaar na de moord werden Xionel B. (43), Sergio K. (31) en Jurandy T. (36) aangehouden als verdachten. Jurandy T. werd in januari 2018 veroordeeld tot levenslang. Xionel B. en Sergio K. kregen beiden 30 jaar celstraf. Het drietal ging in hoger beroep.

Vorige maand werd bekend dat Sergio K. inmiddels is vrijgelaten. Hij verklaarde al sinds zijn arrestatie in 2016 dat hij niet in de auto zat van waaruit op Prins werd geschoten. Niet hij, maar een andere man was volgens hem aanwezig in Brunssum.

Nieuwe wending

Tijdens een zitting in september in hoger beroep nam de zaak een nieuwe wending toen de schoonmoeder van Sergio K. vanaf de publieke tribune de naam van een nieuwe verdachte riep: Hassan “Orhan” K.. Sergio K. heeft nooit eerder de naam van de andere verdachte willen noemen. Nadat de voorzitter van het hof aan K. vroeg of de naam die vanaf de publieke tribune werd geroepen de persoon was die hij eerder bedoelde, bevestigde K. dat.

Volgens justitie is de naar het buitenland vertrokken Hassan “Orhan” K. een Belgische Turk met een rijk crimineel verleden. Tijdens de liquidatie van Prins zat hij echter niet vast. Onderzoek wijst uit dat er contacten zijn geweest tussen verdachte Xionel B. en Orhan.

Veel aanvullend onderzoek

Tijdens een tussentijdse zitting die vrijdag plaatsvond werd door het OM en betrokken advocaten de optie besproken om Orhan via een videoverbinding te horen. Het gerechtshof in Den Bosch had gehoopt dit jaar nog uitspraak te doen in de zaak, maar omdat er nog veel aanvullend onderzoek nodig is, waaronder het horen van de verdwenen Orhan, is een vonnis op korte termijn niet realistisch.

De verwachting is dat de uitspraak medio 2022 plaatsvindt.