Nieuwe verdachte in moordzaak Xavier Durlinger ontkent betrokkenheid

De man die sinds kort wordt verdacht van de moord op Xavier Durlinger ontkent alle betrokkenheid bij de zaak. Hij geeft wel toe op de fatale avond een afspraak met het slachtoffer te hebben gehad.

Arrestatie

De 23-jarige Merlijn C. werd hiervoor begin april aangehouden. Een week na zijn arrestatie besloot de rechtbank dat zijn voorarrest met drie maanden wordt verlengd. In De Limburger en L1 geeft hij nu aan niets met de zaak te maken te hebben.

Wel heeft deze Merlijn C. inmiddels toegegeven dat hij de avond dat Xavier vermist raakte, een afspraak met hem had. Dit bevestigt zijn advocaat, Misja Geeratz, aan de krant. Dat zou alleen op een andere plek zijn geweest, dan waar hij later vermoord is aangetroffen. Volgens C. hebben zij elkaar niet gesproken, omdat Xavier niet kwam opdagen.

Geen dna

Omdat de telefoon van de verdachte contact heeft gemaakt met een zendmast in de buurt, plaatst de politie hem wel in de buurt van de plaats delict, aldus de krant. Volgens de raadsman zijn er geen dna-sporen van zijn cliënt op de plaats delict gevonden. ‘Het dossier is nog niet compleet, maar voor zover bekend is er niets dat daar op wijst.’

Volgens zijn advocaat Misja Geeratz kan de verdenking geen stand houden. ‘De twee kenden elkaar inderdaad, maar hadden geen ruzie of een conflict met elkaar. Er is geen enkele reden waarom Merlijn Xavier iets zou aandoen.’

Spoorloos

De 19-jarige Xavier Durlinger verdween vorig jaar op 12 mei spoorloos. Een week later werd zijn lichaam in de buurt van de wijk de Kollenberg in Sittard gevonden. Durlinger werd voor het laatst op de fiets gezien in het centrum van Sittard. Justitie pakte in eerste instantie Luca M. op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Xavier, maar moest hem bij gebrek aan bewijs laten gaan.