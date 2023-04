Man (23) uit Sittard opgepakt voor moord op Xavier Durlinger

Connect on Linked in

Een 23-jarige man uit Sittard is maandagochtend opgepakt voor de moord of doodslag op Xavier Durlinger (19). Het lichaam van het slachtoffer werd op 19 mei 2022 gevonden in een bos op De Kollenberg in Sittard, nadat hij eerst vermist werd.

De Sittardenaar wordt verdacht van moord of (gekwalificeerde) doodslag. Hij zit in volledige beperkingen, wat inhoudt dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Afspraak

Nadat Xavier Durlinger op 12 mei vorig jaar door zijn moeder als vermist werd opgegeven, werd zijn levenloze lichaam op 19 mei op de Kollenberg in Sittard aangetroffen. Durlinger werd voor het laatst op de fiets gezien in het centrum van Sittard. Hij zou een afspraak hebben gehad toen hij verdween.

Fietser

Op 7 maart werd er in Opsporing Verzocht nog beeld gedeeld van een fietser die vastgelegd was op diverse camerabeelden. De oproep leverde volgens de politie meer dan 120 tips op. Zo waren er tips over de mogelijke identiteit van de persoon, over de fiets en over de rugzak die de persoon bij zich had.

De vanmorgen aangehouden man wordt ervan verdacht de betreffende fietser te zijn. De fiets in kwestie heeft dusdanig veel overeenkomsten met de fiets van het slachtoffer dat het onderzoeksteam er vanuit gaat dat de fiets in kwestie inderdaad de fiets van Xavier Durlinger was.

Onderzoek

Aan de aanhouding ging maandenlang intensief onderzoek door politie en justitie vooraf. Daarbij zijn tientallen getuigen gehoord, is beeldmateriaal onderzocht, er werd fysiek en digitaal buurtonderzoek verricht, sporen werden onderzocht en er werd dna-onderzoek ingezet.

Doorzoeking

Op 7 maart werd een woning in de Sittardse Saffierstraat doorzocht in het onderzoek. Daarbij werd toen niemand aangehouden. Er zijn volgens de politie al eerder doorzoekingen geweest in het onderzoek. Of de maandagochtend aangehouden verdachte woonde in de Saffierstraat is onbekend.

Verdachte

Op 31 mei werd een 19-jarige man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Durlinger, maar hij kwam twee weken later weer op vrije voeten. Hij had vrijwillig dna afgestaan, wat niet matchte met het dna in het onderzoek.

Verder zou deze man een alibi hebben voor het tijdstip van de moord. Hij geldt voor het Openbaar Ministerie wel nog als verdachte. De politie heeft in het onderzoek gezocht naar een verdachte auto.

Justitie loofde eerder een beloning van 15.000 euro uit voor de tip die leidde tot de oplossing van de zaak. Over een motief voor de moord of doodslag op Durlinger is niets bekend.