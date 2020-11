Nieuwe verdachte in onderzoek bedreigingen tegen fruitbedrijf (UPDATE)

Connect on Linked in

Er is een tweede persoon aangehouden voor betrokkenheid bij het gooien van een handgranaat in Kerkdriel, in januari van dit jaar. Hij zou samen met een 20-jarige verdachte uit IJsselstein op voorverkenning zijn geweest. De twee zouden ook samen in Kerkdriel zijn geweest op het moment dat de niet ontplofte handgranaat daar tegen een appartementencomplex werd gegooid op 13 januari.

Ook werd het getal 99 op de gevel gekalkt. De nieuwe verdachte (uit Vianen) is weer op vrije voeten gesteld. De 20-jarige verdachte zit sinds zijn aanhouding eind mei vast. De andere verdachten zijn op vrije voeten. In februari is er weer een zitting. Mogelijk wordt de zaak later in het voorjaar inhoudelijk behandeld.

Fruitbedrijf De Groot Fresh Group in Hedel is gebruikt voor smokkel van cocaïne. In 2019 is er een zending cocaïne in beslag genomen die was verstopt tussen fruit.

Er zijn nog vier andere mannen verdacht van bedreigingen rond het fruitbedrijf. Die zaak loopt ook bij de Arnhemse rechtbank maar verloopt gescheiden.

Nadat de 20-jarige verdachte in mei is vastgezet zijn er nog woningen beschoten en andere bedreigingen geuit.

Tot nu toe is de politie ervan uit gegaan dat niemand in het bedrijf iets met de smokkel van cocaïne te maken had. De vraag rijst inmiddels wel waarom er aanhoudend bedreigingen in de richting van het bedrijf of medewerkers zijn geuit als dat inderdaad zo is.

