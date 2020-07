Voortgaande geweldsincidenten rond fruitbedrijf Hedel

Connect on Linked in

De afgelopen dagen zijn in Kerkdriel twee huizen beschoten. Maandag werd de voordeur van een medewerker van een fruitbedrijf in Hedel in brand gestoken. Volgens Omroep Gelderland werkt de politie nu met een team van 25 rechercheurs aan een afpersingszaak die zich afspeelt rond fruitbedrijf De Groot Fresh Group in Hedel.

(beeld uit archief)

Blunder

In 2019 werd bekend dat de eigenaren van De Groot Fresh Group ernstig werden bedreigd omdat een cocaïne-transport (in mei 2019) zou zijn misgelopen. Het bedrijf zelf zou niet betrokken zijn bij het transport maar enkel zijn gebruikt als bestemming van een container met fruit en cocaïne. in september werd bekend dat er door een blunder van het Openbaar Ministerie namen van medewerkers van het bedrijf in een dossier waren beland. Inmiddels zijn deze privacy-gevoelige gegevens door advocaten van verschillende verdachten overgedragen aan het OM.

Marokkaanse groep

Op basis van telefoononderzoek zouden rechercheurs van de politie-eenheid Oost-Nederland al een tijd een groep criminelen van merendeels Marokkaanse komaf, uit de provincie Utrecht, op het oog hebben. Volgens Omroep Gelderland houdt het bewijs niet over.

In Hedel en Kerkdriel zijn de bewoners geschrokken door de incidenten van de laatste dagen. De politie ziet nog geen reden om een bijeenkomst voor bewoners te organiseren om hen bij te praten over de stand van zaken in het onderzoek.