‘Twee verdachten in onderzoek liquidatiepoging Zwarte Piet’

Er zijn nu twee verdachten in het onderzoek naar de mislukte liquidatiepoging in de Utrechtse wijk Ondiep van 3 december 2018. Twee mannen, die in een zwarte bestelbus zaten, probeerden een bewoner van de Rietstraat om het leven te brengen. Eén van de twee was gekleed als zwarte piet. Woensdag was er een tussenzitting voor de Utrechtse rechtbank.

Klemgereden

Toen het beoogde slachtoffer met zijn auto arriveerde werd hij klemgereden en een zwarte piet begon te schieten. Volgens RTV Utrecht wordt de 48-jarige Gio W. uit Bergen op Zoom er nu van verdacht de schutter te zijn geweest. Hagenaar Michael C. was volgens de officier van justitie de chauffeur.

Gio W. zegt dat hij een alibi heeft. Hij zou zijn vrouw van en naar het ziekenhuis hebben gebracht op het moment van de aanslag. Het Openbaar Ministerie zegt dat het alibi van W. aantoonbaar niet klopt.

De politie is Gio W. op het spoor gekomen omdat hij herkend zou zijn op bewakingsbeelden. W. is portier in een horecagelegenheid in Bergen op Zoom. Een mengprofiel van zijn dna is aangetroffen in een witte VW Scirocco die de daders als vluchtauto zouden hebben gebruikt. W. zegt dat hij wel eens in een Scirocco van kennissen heeft gereden. Wie dat zijn geweest zegt hij niet.

Explosieve stof

Inhoudelijke behandeling van de zaak volgt later dit jaar. Er zal nog een deskundige worden gevraagd om over de betrouwbaarheid van de herkenning van de vermeende schutter te oordelen. Verder moet een aantal getuigen worden gehoord, onder hen de vrouw van de verdachte W..

Michael C. zit al meer dan een jaar in voorarrest, ook omdat bij hem thuis een hoeveelheid explosieve stof is gevonden.

De rechtbank heeft besloten dat de twee in ieder geval tot de datum van de volgende zitting op 28 september in voorlopige hechtenis blijven.