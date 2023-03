Nieuwe zaak over neppe bankmedewerkers: 500.000 euro buit

Connect on Linked in

De politie zegt dat er de afgelopen maanden meer dan 60 mensen slachtoffer zijn geworden van criminelen die zich uitgaven voor bankmedewerkers. Die hebben volgens de politie bijna 500.000 euro weggesluisd van bankrekeningen. Er zijn dinsdag drie mensen gearresteerd. Het onderzoek werd geleid door de recherche in Flevoland.

Anydesk

De verdachten zijn een 25-jarige en een 20-jarige man uit Schiedam en een 20-jarige man uit Delft.

Alle slachtoffers werden tussen augustus 2022 en februari 2023 opgebeld door zogenaamde bankmedewerkers die hun vertrouwen wisten te winnen met smoezen. Er zou iets mis zijn met de rekening van het slachtoffer en er moest snel worden gehandeld. Bij de “hulpacties” werden bijvoorbeeld phishinglinks in e-mails of via Whatsapp gestuurd. Ook werd het programma Anydesk gebruikt waarmee op afstand computers kunnen worden bestuurd. Soms boekten slachtoffers geld over naar rekeningen van de nepbankmedewerkers. Bij meerdere slachtoffers kwam men ook aan de deur om de pinpas op te halen.

Woningen

Er zijn doorzoekingen geweest in vier verschillende woningen. Naast de nodige computers en telefoons zijn er 25.000 euro aan contant geld, een handelshoeveelheid drugs en een geldtelmachine gevonden. En verder zijn er bivakmutsen gevonden en twee luchtdrukwapens, naast verschillende dure merkgoederen in beslag genomen.

Begin deze maand zijn in Rotterdam in een vergelijkbare zaak vier mensen opgepakt in een vergelijkbare zaak.