‘No Limit Soldiers-verdachte door VK uitgeleverd naar Nederland’

Een man die op Curaçao terecht moet staan voor lidmaatschap van een moorddadige criminele organisatie is afgelopen vrijdag uitgeleverd aan Nederland. Het gaat om C. S. H. die lid zou zijn van de Curaçaose criminele organisatie No Limit Soldiers. Hij moet op Curaçao terechtstaan in het zogeheten Themis II onderzoek dat gaat over drugshandel, witwassen en verschillende moorden die op Curaçao, Sint Maarten en in Nederland zijn gepleegd.

Dat meldt Curaçao.nu. Het uitleveringsproces heeft ongeveer twee jaar geduurd.

In de strafzaak Themis I zijn drie mannen en een vrouw veroordeeld. Na een maximale eis tot 22 jaar cel, werden ze in augustus vorig jaar veroordeeld tot straffen van 1,5 jaar tot veertien jaar cel. Twee van hen zijn in hoger beroep gegaan.