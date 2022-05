Tot 22 jaar cel geëist tegen Curaçaose gangleden No Limit Soldiers

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie op Curaçao heeft donderdag in de strafzaak Themis tot 22 jaar celstraf geëist tegen vier leden van de plaatselijke straatbende No Limit Soldiers. Ze worden verdacht van deelname aan een crimineel samenwerkingsverband, jarenlange drugssmokkel, meerdere moorden en witwassen.

Meerdere moorden

Het samenwerkingsverband uit de wijk Koraal Specht zou zich volgens het OM voor lange tijd bezig hebben gehouden met drugshandel en -smokkel en wordt verantwoordelijk gehouden voor meerdere moorden gepleegd op Curaçao, Sint Maarten en in Nederland. Ook worden de vier mannen verdacht van het uitlokken van twee moorden op Sint Maarten, de uitlokking van een afpersing en witwassen. Een van de verdachten staat daarnaast terecht voor verschillende drugsfeiten waaronder een drugstransport van 172 kilo cocaïne uit de haven van Curaçao naar de haven Le Havre in Frankrijk.

Voorlopige hechtenis

De inhoudelijke behandeling van de strafzaak vond deze week plaats. De vier verdachten zijn de 41-jarige R.L., de 37-jarige S.P., de 49-jarige C.L. en de 35-jarige A.E. die in november 2020, februari 2021 en maart 2021 op Curaçao zijn aangehouden. Drie van de verdachten zitten sinds hun aanhouding in voorlopige hechtenis.

NLS

De vier worden ervan verdacht deel te hebben uitgemaakt van de organisatie No Limit Soldiers (NLS). Het OM verdenkt de NLS ervan een crimineel samenwerkingsverband te zijn. In de zaak Themis werd onderzoek gedaan naar strafbare feiten die de afgelopen jaren in de verschillende landen van het Koninkrijk der Nederlanden en in landen daarbuiten zijn gepleegd.

Speciaal rechercheteam

Speciaal voor dit onderzoek was een rechercheteam geformeerd, bestaande uit leden van de politiekorpsen van Sint Maarten, Curaçao, Aruba en het Recherche Samenwerkingsteam (RST). Dit rechercheteam staat onder leiding van het Openbaar Ministerie Sint Maarten en het Openbaar Ministerie Curaçao.

In november 2020 werd de leider van No Limit Soldiers, Shurandy “Tyson” Q., in Dubai opgepakt. Hij wordt verdacht van het opdracht geven tot verschillende liquidaties, ontvoering, het leidinggeven aan een criminele organisatie en witwassen. No Limit Soldiers voerde onder meer de moord uit op politicus Helmin Wiels in 2013.