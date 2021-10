Nog drie verdachten gearresteerd voor de moord op Lucas Boom

Connect on Linked in

De politie heeft eind vorige week en maandag nog drie verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de liquidatie van Lucas Boom, in juni 2015 in Zaandam. Vorige week dinsdag is al de 40-jarige Randall D. in zijn cel aangehouden. De nieuwe verdachten zaten ook in de cel na straffen voor een ander levensdelict.

De drie zijn mannen van 29, 32 en 39 jaar. Ze zijn in 2018 door het gerechtshof in Amsterdam veroordeeld tot lange gevangenisstraffen voor medeplegen van een poging tot liquidatie in 2016.

Met de aanhouding van deze vier mannen denkt het OM alle uitvoerders van de liquidatie van Lucas Boom te hebben vastgezet. Randall D. wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de dood van Mohammed Bouchikhi in 2018, die getroffen werd in een buurtcentrum. De schutters waren op zoek naar een ander slachtoffer.

Boom werd op 9 juni 2015 in een woonwijk in Zaandam op klaarlichte dag door mannen met automatische wapens neergeschoten. Tientallen bassischoolleerlingen zagen dit gebeuren. Boom werd geraakt door meerdere kogels en overleed ter plaatse.