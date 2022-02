Nog een verdachte roofmoord op Nederlander gearresteerd

Connect on Linked in

In Ecuador heeft de politie een nieuwe verdachte gearresteerd die betrokken zou zijn geweest bij de roofmoord in januari op een Nederlandse toerist uit Amstelveen, in de stad Guayaquil. Eerder werden al twee verdachten opgepakt. De laatste twee opgepakte verdachten zitten nu nog vast. De schietpartij vond plaats in een bar op de Santa Ana-heuvel, een toeristisch gebied in Guayaquil, met trappen en steile straatjes.

Zondagavond vroeg de politie in Guayaquil bij een controle een man op een motor om identiteitspapieren. Na een check in het computersysteem bleek dat de man valse papieren had overhandigd, van een al overleden persoon. De motorrijder werd meegenomen om zijn echte identiteit vast te stellen. Toen werd vastgesteld dat de man in werkelijkheid Carlos Efraín A. B., alias “El Frentón” was. Hij werd gezocht als verdachte van de roofmoord op de Nederlander.

De nieuw aangehouden verdachte is een bekende van de politie maar het is niet bekend om wat voor feiten.

In de nacht van 9 januari werd de Nederlander (56) doodgeschoten. Hij had zich verzet bij een beroving door twee personen. De man was op vakantie in Ecuador en had een Ecudoriaanse vriendin.