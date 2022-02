Tweede verdachte opgepakt voor moord op Nederlander in Ecuador

Connect on Linked in

In de Ecuadoriaanse stad Guayaquil is maandag een tweede verdachte gearresteerd voor de roofmoord op een Nederlander uit Amstelveen, vorige maand. Kort na de moord was er al een verdachte opgepakt. De 56-jarige Nederlander werd gedood in Santa Ana, een toeristisch gebied in het centrum van de stad, met smalle en steile steegjes. Dat gebeurde op 19 januari toen twee aanvallers een café-restaurant binnenvielen en één van hen begon te schieten toen de Nederlander zich verzette.

De al aangehouden verdachte was al vaker veroordeeld voor kleine criminaliteit. De tweede verdachte is mogelijk betrokken bij meerdere gewelddadige berovingen.