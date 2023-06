Isaac B. alias “Bom” opgepakt in Turkije (UPDATE)

Connect on Linked in

In Turkije is de 29-jarige Rotterdammer Isaac B., alias “Bom” opgepakt in een actie van een speciaal team van de Turkse politie. Behalve B. zijn er zeker vijf anderen opgepakt, onder hen zijn ook Rotterdammers van Turkse komaf. Dat meldt een betrouwbare bron in Turkije aan Crimesite.

Cherokee

B. is door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot 12 jaar cel, in de Cherokee-zaak, voor grootschalige invoer van cocaïne. Hij werkte in de cocaïnehandel samen met de nog steeds voortvluchtige en internationaal gesignaleerde Jos Leijdekkers, aldus de recherche.

Pasta House

B. is in België veroordeeld tot vier jaar cel voor het opdracht geven voor de aanslag op het restaurant The Pasta House in Antwerpen. De Nederlander Meraldo P. kreeg vijf jaar cel voor die aanslag. P. is samen met Bolle Jos en Isaac B. ook verdachte in een onderzoek naar de invoer van cocaïne in Antwerpen waarin de mishandeling van een havenwerker centraal staat.

Twee weken gelden arresteerde de politie in Turkije 23 verdachten. Onder hen was ook de zwager van Jos Leijdekkers, die de politie in Nederland verdenkt van grootschalige invoer van cocaïne. Er werd beslag gelegd ter waarde van een slordige 40 miljoen euro.

Maart

De politie in zowel België als Nederland verdenkt B. ook nog van andere transporten van cocaïne. Zo zou zijn groep een van de betrokken partijen zijn bij drie zendingen die in maart van dit jaar in Rotterdam en Antwerpen door de Douane in beslag werden genomen, met een totaalgewicht van ongeveer 1500 kilo cocaïne.