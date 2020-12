Noodweer ging te ver: zeven jaar cel

Connect on Linked in

De rechtbank in Rotterdam heeft een 25-jarige Rotterdammer veroordeeld tot zeven jaar cel voor het doodschieten van de 46-jarige Hagenaar Daniel Arias, een man afkomstig uit de Dominicaanse Republiek. R. had het recht om geweld toe te passen maar ging te ver, zo is het oordeel van de rechters. Kevin R. werd op 20 maart 2019 tijdens een ruzie bedreigd en geslagen door Arias.

Op de Oranjeboomstraat in Rotterdam-Zuid hadden de twee ruzie gekregen over een drugsdeal. Uiteindelijk haalde R. een vuurwapen tevoorschijn. De rechtbank vindt dat R. zich wel mocht verdedigen maar het doodschieten van Arias was niet noodzakelijk.

De rechtbank kon zich voor het oordeel baseren op beelden van een bewakingscamera. R. heeft een handvol schoten gelost, ook nog toen Arias al gewond was, en R. aan het wegrennen was.

Het Openbaar Ministerie vond dat er in het geheel geen sprake was geweest van noodweer en had tien jaar geeist voor doodslag. Daarmee was de rechtbank het niet eens, er was wel een noodweer situatie geweest.