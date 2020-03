Van Gogh-dief Okkie over de inbraak in Laren (VIDEO)

Connect on Linked in

Afgelopen nacht werd uit het Singer museum in Laren een schilderij van Vincent van Gogh gestolen. Het doek uit 1884 getiteld ‘Lentetuin te Nuenen’, was in bruikleen gegeven door het Groninger Museum. In 2002 stal de Amsterdamse beroepscrimineel Okkie Durham twee schilderijen van Vincent van Gogh uit het gelijknamige museum in Amsterdam. Maar dit keer heeft hij een waterdicht alibi, vertelt hij in een interview met Crimesite.

Door Vincent Verweij

Politie te laat

De inbraak in Laren ging relatief eenvoudig in zijn werk. De dieven kwamen binnen door de voordeur te forceren en hadden ruim de tijd. De politie kwam pas na 15 minuten ter plaatse. Bij de inbraak in het Van Gogh museum in 2002 was de politie er al in 3 minuten en toen waren de dieven, onder wie Okkie Durham al weg met de buit. Desondanks beweert directeur De Lorm van het Singer museum dat de beveiliging op orde was en voldeed aan de protocollen.

Doelgericht

Okkie Durham denkt dat de dieven doelgericht te werk zijn gegaan en specifiek de waardevolle Van Gogh op het oog hadden. ‘Anders hadden ze wel meer meegenomen’. Mogelijk willen de dieven het doek gebruiken om met justitie te onderhandelen over een strafzaak, denkt Durham. Dat gebeurde ook met de twee werken die hij stal en doorverkocht aan de Italiaanse maffiabaas Rafael Imperiale. Die maakte een deal met de Italiaanse justitie in een grote drugszaak waarin hij was verwikkeld. En in de jaren negentig deed crimineel Kees Houtman hetzelfde. Het Openbaar Ministerie trok een hoger beroep tegen Houtman in, nadat hij twee gestolen schilderijen uit het Brabants Museum terug bezorgde.

Theatertour

Okkie Durham start dit najaar met een theatertour, samen met de particuliere kunstdetective Arthur Brand. Ze praten dan over kunstdiefstallen vanuit het perspectief van daders, slachtoffers en opsporing.

