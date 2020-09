OM Antwerpen: Nederlanders kregen afpersklus van Greg R.

Connect on Linked in

Voor de rechtbank in Antwerpen stond donderdag een groep Nederlanders terecht voor afpersing van een Antwerpse juwelier. Volgens de Gazet van Antwerpen gebeurde dat in opdracht van de Nederlandse criminele veteraan Greg R. (72).

In januari 2019 deed de Antwerpse juwelier E.A. aangifte van afpersing bij de politie.

Hij had een ontmoeting gehad met ene Mikel F. in ­Hotel Leopold. F. was vergezeld van vijf mannen die E.A. duidelijk maakten dat ze een schuld van 1,8 miljoen euro kwamen innen. Ze zeiden dat ze dat deden in opdracht van Greg R.. Volgens A. waren de mannen leden van Satudarah en Caloh Wagoh.

Met een horloge als onderpand en een nieuwe ­afspraak waren de Nederlanders vertrokken.

Witwassen

Bij de volgende ­afspraak waren er rechercheurs aanwezig in de hotellobby. Mikel F. en Lucas R. werden opgepakt. Greg R. zat vast op verdenking van betrokkenheid bij liquidaties in de Caloh Wagon-zaak. Tijdens een verhoor beriep hij zich op zijn zwijgrecht.

Medeverdachte Mozes F. is een 50-jarige Antwerpse goudhandelaar. Hij zou de Nederlanders op E. A. hebben afgestuurd. F. ontkent medeplegen van afpersing.

Hij heeft verteld hoe hij in 2006 met de aangever E. A. geld witwaste. Na een arrestatie en veroordeling was het geld weg en kwamen er bij hem schuldeisers over de vloer, die door Greg R. waren gestuurd. F. zegt bijna 900.000 euro te hebben betaald.

De op zitting aanwezige verdachten ontkennen de beschuldiging van afpersing. Greg R. was niet aanwezig op de zitting en voor hem was er ook geen advocaat. Tegen R. vorderde het ­parket vier jaar cel, net als tegen Lucas R.. Tegen de andere ­beklaagden was de eis tussen twee jaar en 37 maanden cel.