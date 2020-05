Derde verdachte opgepakt voor moord Stefaan Bogaerts

Connect on Linked in

Dinsdag is er een derde verdachte aangehouden voor de moord op de Belgische zakenman Stefaan Bogaerts, in Spijkenisse in 2017. Dat zei de officier van justitie woensdag in de beveiligde rechtbank op Schiphol in het het liquidatieproces “Eris” tegen figuren in en rond de motorclub Caloh Wagoh. Er is ook een nieuwe (anonieme) getuige in de zaak.

Door Wim van de Pol

Eerder deze maand werden de Hagenaars Errol van M. (33) en Jack S. (49) gearresteerd voor de moord op Bogaerts. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat deze twee de liquidatie hebben uitgevoerd, c.q. hebben geschoten. De nieuwe verdachte is een 42-jarige man uit Delft die op die dag hun chauffeur zou zijn geweest. De verdachten werden aangehouden op basis van nieuwe feiten die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen, waaronder verklaringen van kroongetuige Tony de G. (36) en een nieuwe anonieme getuige. Die nieuwe getuige noemde de namen van de personen die de liquidatie zouden hebben gepleegd.

De Belgische zakenman werd op 21 september 2017 doodgeschoten op de Lisstraat in Spijkenisse. De auto die vermoedelijk is gebruikt werd die nacht brandend aangetroffen in Barendrecht. In de auto werd een AK-47 gevonden dat volgens het NFI waarschijnlijk het moordwapen was.

Op brandende kleding die in de buurt werd gevonden zat dna van Van M. en S.. Zij werden daarom in 2018 reeds aangehouden, maar na enige tijd ook weer in vrijheid gesteld. Op 21 april 2019 zijn ze opnieuw aangehouden naar aanleiding van de nieuwe bevindingen in het onderzoek, onder meer de nieuwe getuige.

In het Eris-proces staan met name kopstukken en leden van motorclub Caloh Wagoh terecht, zoals Delano “Keylow” R. (50) en daarnaast een aantal mannen die justitie op basis van interpretaties van pgp-gesprekken en verklaringen van de kroongetuige rekent tot de kring van Ridouan Taghi: Jermaine B. (37) en Feno D. (35). Ook de criminele veteraan Greg R. (72) staat terecht omdat hij zou hebben opgetreden als raadgever van Caloh Wagon-leden. Kroongetuige Tony de G. vertelde dat na één van de moorden R. een ontmoeting had met hem en een andere dader.

In juli is er weer een zitting in de zaak, of het onderzoek dan al klaar zal zijn is de vraag omdat de corona-crisis vertragingen heeft opgeleverd.

