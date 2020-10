‘OM beschuldigt opnieuw advocaat van doorspelen informatie’

Connect on Linked in

De officier van justitie in de zaak tegen Richard “Rico” R. heeft tijdens een pro forma-zitting gezegd in een pgp-bericht een aanwijzing te zien dat een advocaat informatie doorspeelde naar de criminele organisatie van R., zo schrijft Het Parool. Advocaat Leon van Kleef beet van zich af, net als toen eenzelfde aantijging werd geuit door een officier in het Marengo-proces.

Pjotr R.

Volgens Van Kleef gaat het om bewuste beschadiging door het Openbaar Ministerie.

Er is een pgp-bericht uit 2015 waarin gesproken wordt over ‘Leon’, van een kleine week na de mislukte moordaanslag op de Amsterdammer Peter “Pjotr” R. op 5 november 2015 in Diemen. Muhammed S. – een client van Van Kleef – zou toen een bericht hebben gestuurd naar Naoufal F., de veroordeelde opdrachtgever van de mislukte liquidatie. S. zou dit bericht weer aan Richard R. hebben doorgestuurd.

Dat draagt bij aan het bewijs dat R. een criminele organisatie aanstuurde, zo is het argument van het Openbaar Ministerie.

Informatie

Kort na de aanslag werden al enkele verdachten ervoor opgepakt, ze zaten in beperkingen. Volgens justitie lijkt het er in het bewuste bericht op dat ‘Leon’ voor S. informatie uit het onderzoek naar de aanslag door zal geven als hij iets aan informatie krijgt. Uit de dossiers van één van de verdachten die ervoor vastzitten, zo suggereert het Openbaar Ministerie. Nadere details over wat en hoe Van Kleef dan iets zou hebben doorgespeeld zijn er niet, of die bracht het Openbaar Ministerie niet naar buiten.

Volgens justitie trok Rico R. het ‘contact met de advocaat’ (Van Kleef) naar zich toe. Uit een ander bericht zou blijken dat er een telefoon bij Van kleef zal worden ‘gedropt’.

Van Kleef is kwaad over de uitingen, die volgens hem rusten op één ‘vaag’ bericht. Hij noemt het een actie voor de bühne en de media. Van Kleef: ‘Vanuit het Openbaar Ministerie is een gecoördineerde actie gaande met als doel raadslieden van een bepaald kantoor in deze zaak en de zaak Marengo [tegen Ridouan Taghi en medeverdachten] in een kwaad daglicht te plaatsen.’