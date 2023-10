‘OM betaalt schadevergoeding aan slachtoffers aanslagen fruitbedrijf’

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie zal mensen die slachtoffer zijn geworden in de afpersingszaak rond het fruitbedrijf De Groot Fresh Foods een schadevergoeding betalen. Dat staat in het boek De Hedelse afpersingszaak van journalist Yelle Tieleman, dat deze week verschijnt.

400 kilo

Vanaf 2019 waren er tientallen aanslagen tegen woningen van mensen die werkten bij het fruitbedrijf. In mei 2019 was er een voorraad cocaïne van 400 kilo aangetroffen door de politie. Hoofdverdachte Ali G. en ruim tien andere verdachten kregen celstraffen voor het uitvoeren van die aanslagen.

Lijst

In het najaar van 2019 ontdekte een advocaat van de familie De Groot dat het Openbaar Ministerie per abuis een adressen- en namenlijst van werknemers van het bedrijf in een strafdossier had gevoegd dat aan de rechtbank was verstrekt. Daardoor konden de afpersers gemakkelijker hun doelwitten bepalen.

Ongeveer honderd mensen krijgen nu een schadevergoeding.

Stichting

De slachtoffers hebben zich verenigd in een stichting die een claim neerlegde bij de top van het Openbaar Ministerie in Den Haag.

Ook mensen die niet direct zijn getroffen hebben zich aangesloten bij de claim. Zij zeggen door toedoen van het OM in angst en onzekerheid te hebben gezeten en op kosten te zijn gejaagd door de installatie van beveiligingsmaatregelen zoals camerasystemen.

De hoogte van het uit te keren schadebedrag wil het OM niet bekend maken.

Miljoenen

Hoofdver­dach­te Ali G. kreeg voor het aansturen van de aanslagen bijna twintig jaar cel. Hij eiste volgens de rechtbank miljoenen van de directie van het bedrijf.

Er loopt inmiddels hoger beroep in de zaak bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.